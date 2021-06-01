Празднуя промоушн в Серию А: Венеция устроила потрясающий парад на воде

"Венеция" финишировала пятой по итогам первенства в Серии B, однако сумела выиграть битву в плей-офф против "Читтаделлы" (1:0, 1:1) и забрать билет в Высший дивизион чемпионата Италии.

Клуб не выступал в Серии А 19 лет, успев трижды пройти процедуру банкротства за данный период и шатаясь по низшим лигам Апеннин. Естественно, фанаты команды с большим размахом праздновали повышение венецианцев в классе.

На площади города вышли тысячи поклонников, болельщики свисали с мостов и курсировали по каналам на гондолах различных размеров.