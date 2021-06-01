Сампдория продлила контракт с Фабио Квальяреллой

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом, пишет пресс-служба. Контракт рассчитан на один год.

38-летний итальянец перешел в клуб в 2016 году из "Торино". В сезоне-2020/21 он провел 33 встречи в чемпионате Италии, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

"Сампдория" по итогам сезона финишировала на девятом месте в турнирной таблице.