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Сампдория продлила контракт с Фабио Квальяреллой
Форвард проведет в клубе ещё один год
Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом, пишет пресс-служба. Контракт рассчитан на один год.
38-летний итальянец перешел в клуб в 2016 году из "Торино". В сезоне-2020/21 он провел 33 встречи в чемпионате Италии, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
"Сампдория" по итогам сезона финишировала на девятом месте в турнирной таблице.
????????????????????????— U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 1, 2021
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
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