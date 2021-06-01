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Моуринью хочет пригласить в Рому Доннарумму

Италия
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Голкипер "Милана" попал в сферу интересов римского клуба

Моуринью хочет пригласить в Рому Доннарумму

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Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов нового главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, португальский менеджер в данный момент пытается убедить руководство римского клуба в необходимости этого трансфера.

Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ".

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.

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В статье: трансферы Рома (Рим) Милан Джанлуиджи Доннарумма
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