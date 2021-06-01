Моуринью хочет пригласить в Рому Доннарумму

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов нового главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, португальский менеджер в данный момент пытается убедить руководство римского клуба в необходимости этого трансфера.

Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ".

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.