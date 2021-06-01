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Топы сезона итальянской Серии А: лучший кипер, защитник, нападающий и молодой игрок
Юве, Аталанта, "фиалки" и "россонери"
Фото: Ліга Серії А
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду объявлен лигой Серии А лучшим нападающим главного чемпионата Италии в сезоне 2020/21.
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Другой нападающий, 21-летний игрок флорентийской "Фиорентины" серб Душан Влахович - лучший молодой игрок (до 23 лет).
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Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма - лучший голкипер сезона.
А аргентинский игрок бергамской "Аталанты" Кристиан Ромеро стал лучшим защитником.
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