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Топы сезона итальянской Серии А: лучший кипер, защитник, нападающий и молодой игрок

Италия
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Юве, Аталанта, "фиалки" и "россонери"

Топы сезона итальянской Серии А: лучший кипер, защитник, нападающий и молодой игрок

Фото: Ліга Серії А

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Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду объявлен лигой Серии А лучшим нападающим главного чемпионата Италии в сезоне 2020/21.

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Другой нападающий, 21-летний игрок флорентийской "Фиорентины" серб Душан Влахович - лучший молодой игрок (до 23 лет).

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Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма - лучший голкипер сезона.

А аргентинский игрок бергамской "Аталанты" Кристиан Ромеро стал лучшим защитником.

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Топы сезона итальянской Серии А: лучший кипер, защитник, нападающий и молодой игрок - изображение 1
Топы сезона итальянской Серии А: лучший кипер, защитник, нападающий и молодой игрок - изображение 2
Топы сезона итальянской Серии А: лучший кипер, защитник, нападающий и молодой игрок - изображение 3
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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А
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