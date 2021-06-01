Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Шахтера останется в Роме еще на 2 года
Фото: Твіттер Роми
Армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с итальянской "Ромой" до 2023 года.
32-летний игрок в римском клубе с сентября 2020-му.
В этом сезоне под руководством прошлого тренера "Ромы" Пауло Фонсеки Генрих сыграл 45 поединков и забил 15 голов. Притом отдал 13 ассистов.
В 2009-2013 годах Мхитарян играл в чемпионате Украины сначала за Металлург Д, а затем в "Шахтере". Затем переехал в Западную Европу, до "Ромы" играл в Боруссии Д, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале".
Популярное сейчас
- Зарплата Де Дзерби в разы меньше, чем у некоторых тренеров, ранее работавших в Шахтере - эксперт ТК Футбол ответил Цыганыку
- Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер
- Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию
- Итальянский тренер возглавил Реал
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО