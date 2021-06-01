Экс-игрок Шахтера останется в Роме еще на 2 года

Армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с итальянской "Ромой" до 2023 года.

32-летний игрок в римском клубе с сентября 2020-му.

В этом сезоне под руководством прошлого тренера "Ромы" Пауло Фонсеки Генрих сыграл 45 поединков и забил 15 голов. Притом отдал 13 ассистов.

В 2009-2013 годах Мхитарян играл в чемпионате Украины сначала за Металлург Д, а затем в "Шахтере". Затем переехал в Западную Европу, до "Ромы" играл в Боруссии Д, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале".