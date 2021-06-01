  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-игрок Шахтера останется в Роме еще на 2 года
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Шахтера останется в Роме еще на 2 года

Италия
(1 голосов)
Экс-игрок Шахтера останется в Роме еще на 2 года

Фото: Твіттер Роми

Новина українською

Армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с итальянской "Ромой" до 2023 года.

32-летний игрок в римском клубе с сентября 2020-му.

В этом сезоне под руководством прошлого тренера "Ромы" Пауло Фонсеки Генрих сыграл 45 поединков и забил 15 голов. Притом отдал 13 ассистов.

В 2009-2013 годах Мхитарян играл в чемпионате Украины сначала за Металлург Д, а затем в "Шахтере". Затем переехал в Западную Европу, до "Ромы" играл в Боруссии Д, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генрих Мхитарян Металлург (Донецк) Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...