  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джанлуиджи Буффон: В каждом деле важно сотрудничество лидеров
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джанлуиджи Буффон: В каждом деле важно сотрудничество лидеров

Италия
(1 голосов)
Джанлуиджи Буффон: В каждом деле важно сотрудничество лидеров

Новина українською

Современный спорт стоит очень рядом с бизнесом и технологиями и поэтому неудивительно, что тема его развития была рассмотрена во время онлайн-конференции "PM GO: Go Global!", которую уже в седьмой раз провел Parimatch Tech.

Во время трансляции было продемонстрировано интервью с одним из самых известных футболистов мира - Джанлуиджи Буффоном. Многократный чемпион Италии в составе "Ювентуса", официальным беттинг-партнером которого является Parimatch, также и успешный бизнесмен.

- Часто в своей карьере игроки сталкиваются с тем, что им приходиться играть с одноклубниками других наций, другой религии и, так сказать, "другим культурным наполнением". Каким образом вам, игрокам, удается преодолевать такие различия в одной команде?

- Различия между членами команды можно преодолеть поисками общей командной цели, то есть умением сотрудничать для достижения определенного результата вместе.

- Какие составляющие важны для хорошей командной игры?

- Надо уметь принимать дефекты одноклубников, что однозначно является важным шагом к их совместной интеграции, прежде всего, а также надо иметь альтруизм, поскольку, по моему мнению, альтруизм очень помогает.

- Почему в командной работе когда речь идет о футболе, или, скажем, в бизнесе, является необходимым лидер? Какие характеристики, по твоему мнению, должен иметь лидер?

- Да, команде нужен лидер! Часто ты можешь найти такого лидера в лице тренера, или же в людях, напрямую не связаны с полем. Для обеспечения хорошей работы, необходимо сотрудничество лидеров, один из которых допустим, есть всеми признанный, который стоит над другими, а затем идут все остальные, те, кто пытаются пропагандировать на поле свои идеи, свое "кредо".

- Какие качества, из тех, что у тебя есть в футболе, могут быть полезными в работе?

- Чувство неудовлетворенности результатом, а также умение работать в команде, сотрудничать с другими!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...