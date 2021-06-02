  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего

Италия
(1 голосов)

Остается

Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку подтвердил, что останется в "Интере".

Я остаюсь. Я уже говорил с новым тренером Симоне Индзаги. Разговор был очень позитивным. Мне хорошо в "Интере", - цитирует игрока HLN.

Накануне речь шла о том, что Лукаку хочет вернуть английский "Челси", переговорами занимался лично президент клуба россиянин Роман Абрамович.

Лукаку по итогам чемпионата стал лучшим игроком Серии А.

Читайте такжеЧелси необходим новый Дрогба: Тухель не может пойти в сезон-2021/22 только с Вернером и Хавертцем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Абрамович Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
02.06.2021 в 23:37
Логично. Зачем возвращаться в клуб, в котором он оказался ненужным.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...