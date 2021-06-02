Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку подтвердил, что останется в "Интере".

Я остаюсь. Я уже говорил с новым тренером Симоне Индзаги. Разговор был очень позитивным. Мне хорошо в "Интере", - цитирует игрока HLN.

Накануне речь шла о том, что Лукаку хочет вернуть английский "Челси", переговорами занимался лично президент клуба россиянин Роман Абрамович.

Лукаку по итогам чемпионата стал лучшим игроком Серии А.