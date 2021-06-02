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Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего
Остается
Getty Images / Global Images Ukraine
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку подтвердил, что останется в "Интере".
Я остаюсь. Я уже говорил с новым тренером Симоне Индзаги. Разговор был очень позитивным. Мне хорошо в "Интере", - цитирует игрока HLN.
Накануне речь шла о том, что Лукаку хочет вернуть английский "Челси", переговорами занимался лично президент клуба россиянин Роман Абрамович.
Лукаку по итогам чемпионата стал лучшим игроком Серии А.
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
02.06.2021 в 23:37
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