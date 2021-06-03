Конец и начало эпохи. Итоги сезона 2020/21 в Серии А

"Интер" выиграл свое первое Скудетто за 11 лет, не только прервав серию "Ювентуса", но и отобрав у него его сущность. "Милан" с молодежным проектом страдал, но в итоге вышел в Топ-2 впервые за восемь лет. "Аталанта" сохранила уровень и место в элите. "Юве" провалился и чуть не вылетел из Топ-4, "Наполи" подал ему руку помощи и провалился, "Роме" и "Лацио" не хватило дыхания, и их проекты закончились. А проект "Пармы" просто развалился. Сезон 2020/21 в Серии А был эпохальным. Концом и началом эпох. Не случайно по его окончании столько команд сменили тренеров.

1 Интер 38 28 7 3 89-35 91 2 Милан 38 24 7 7 74-41 79 3 Аталанта 38 23 9 6 90-47 78 4 Ювентус 38 23 9 6 77-38 78 5 Наполи 38 24 5 9 86-41 77 6 Лацио 38 21 5 12 61-55 68 7 Рома 38 18 8 12 68-58 62 8 Сассуоло 38 17 11 10 64-56 62 9 Сампдория 38 15 7 16 52-54 52 10 Эллас Верона 38 11 12 15 46-48 45 11 Дженоа 38 10 12 16 47-58 42 12 Болонья 38 10 11 17 51-65 41 13 Фиорентина 38 9 13 16 47-59 40 14 Удинезе 38 10 10 18 42-58 40 15 Специя 38 9 12 17 52-72 39 16 Кальяри 38 9 10 19 43-59 37 17 Торино 38 7 16 15 50-69 37 18 Беневенто 38 7 12 19 40-75 33 19 Кротоне 38 6 5 27 45-92 23 20 Парма 38 3 11 24 39-83 20

Все в атаке

Прежде всего, сезон 2020/21 продолжил тренд предыдущих. В Серии А атакуют, создают, забивают, мало думают об обороне. Среднее число забитых за матч уже второй год подряд наибольшее с сезона 1951/52 - 3.6. В этом сезоне оно наибольшее в лигах Топ-5 и даже в Топ-20. По ударам по воротам Серия А также лучшая в лигах Топ-5. Девять ее команд наносили за матч более 13-ти. В Бундеслиге семь таких, в АПЛ - шесть, в Лиге 1 - три, в Примере - две. 16 матчей закончились с семью забитыми и более. В предыдущем сезоне было 13 таких, за два до этого вместе взятых - 11.

Даже "Интер", которого часто обвиняли в скучном футболе, забил 89. Это клубный рекорд 68-ми лет и больше, чем любой другой чемпион забил с 1960-го. "Наполи", при том, что два его главных форварда вылетали на долгие месяцы, забил 86 и по матчам с более трех забитых второй в лигах Топ-5 после "Баварии". "Аталанта" забила "лишь" 90 после 98-ми год назад. Президенту Антонио Перкасси пришлось недоуменно отвечать на вопросы об усилении атаки. Впервые за 28 лет все команды Серии А вышли на среднее число голов за матч более одного. Такого в этом сезоне в Топ-5 не было.

Впрочем, обилие голов вовсе не означает качество и баланс команды. Трудно отметить однозначно стабильную команду. У всех были свои провалы, свои неудачные периоды. Потому оценить их игру как единое целое не так просто. Остается оценивать главное - результаты. И здесь поможет сезон 2019/20. Он был весьма сумбурным, его итоги были неясны. Тогда я написал, что о них лучше поможет судить следующий сезон, 2020/21. В принципе, так и получилось. За год судьба проектов прояснилась.

Милан возвращается к власти

Проект Антонио Конте в "Интере" точно был успешен. Тренер заявлял, что пришел вытащить команду из посредственности, научить побеждать. Получилось не сразу. Еще в ноябре 2020-го он и Ромелу Лукаку говорили, что это не команда-чемпион, не Топ. Она много пропускала, теряла преимущество в выигрышных матчах. Перелом, как признают в команде, состоялся 28-го ноября. Тогда, отдав мяч "Сассуоло" и защищаясь, она победила со счетом 3:0. И поняла, что именно так нужно играть. Далее она уже практически не оглядывалась, выдав разные серии из восьми и 11-ти побед подряд.

Процент владения мячом намного упал, оборона стала настолько мощной, что трио Шкриньяр-Де Фрай-Бастони Конте сравнил с трио его "Ювентуса" Барцальи-Бонуччи-Кьеллини. В 17-ти матчах перед обеспечиванием Скудетто за четыре тура до окончания сезона "нерадзурри" пропустили шесть мячей. Серия побед дома продлилась и после этого до 16-ти. 16 очков были набраны с камбеков. Все соперники поняли три вещи - эта команда не пропускает, борется до конца и у нее дома ни у кого нет шансов. Точно как "Ювентус" Конте 8-10 лет тому.

Феноменальный спурт "Милана" в июне-июле 2020-го также не пропал даром. Он стал зимним чемпионом, продлил серию матчей без поражений с лета до 27-ми (15 в сезоне 2020/21), в 26-ти из них забил более одного мяча. Сверхинтенсивная игра, мобильность, смена мест, стремление как можно быстрее доставить мяч к воротам соперника и пробить украшали лигу. Он побил рекорд лиги по гостевым победам за сезон, 16-ую добыв в решающий момент в Бергамо против грозной "Аталанты". 3:0 в логове "Ювентуса" и первая победа в дерби за почти пять лет также примечательны.

Неприятный осадок от второго круга остался. Силы бежать просто закончились, лучший игрок лиги в первом круге Златан Ибрагимович погряз в травмах и фестивалях. "Милан" потерял характер, упуская результаты и напоминая унылого неудачника 2013-2019 годов. По три пропущенных от "Аталанты", "Ювентуса", "Интера", "Лацио" смазали период с января по апрель. Впрочем, в мае самая молодая команда лиги собралась, впервые за 15 лет не пропустила в пяти матчах подряд (сага о скандальном уходе вратаря Доннаруммы не помешала), набрала в них 13 очков и выполнила задание.

Лишь Ломбардия в Топ-3

"Аталанта" смазала первый круг. Как всегда. Она вновь не сумела распределить силы на два фронта, да еще и погрязла в ссоре главного тренера с двумя лидерами команды. Влеты "Наполи", "Сампдории" и "Вероне" осенью выглядели очень неприятно. Как и зимние потери 2:0 и 3:0 в матчах против "Болоньи" и "Торино". Тем не менее, в который раз "Богиня" собралась, набрала сумасшедшую форму (41 очко из 48-ми возможных) и за тур до финиша обеспечила себе третий подряд выход в Лигу Чемпионов. Феноменальное достижение команды с 11-ой зарплатной ведомостью в лиге.

От нее уже требуют большего. И ответы Джан Пьеро Гасперини о неспособности взять Скудетто просто раздражают. Ее можно критиковать за осень, за ссоры, за потерю в последнем туре уникального для клуба второго места. Тем не менее, она заслуживает прежде всего комплиментов, уважения. Луис Муриэль с 22-мя голами за 1437 минут, то есть каждые 65 (лишь Роберт Левандовски в лигах Топ-5 забивал чаще), Руслан Малиновский стал преемником Алехандро Гомеса и лучшим ассистентом лиги, Робин Гозенс чуть не побил рекорд лиги по голам защитников. Очень успешный сезон.

Все возможные ошибки

Вердикт "Ювентуса" на второй сезон проекта "без Аллегри/с ярким футболом" ясен. И о главных причинах провала прямо говорят сами игроки. Слишком часто "бьянконери" не выглядели командой, не желали бороться. Потому потеряли слишком много очков, особенно против аутсайдеров. Причём в такой манере, в какой терял "Интер" в сезоне 2019/20 и ранее. Довольно быстро открыли счёт, не добили, успокоились и пропустили. Семь ничьих со счётом 1:1 - таков результат. Как и 14 последних матчей сезона подряд с пропущенными. "Юве" потерял свой обычный стержень.

Причины? Некомпетентность и слабый характер тренера-дебютанта Андреа Пирло. Он не был авторитетом. Он пытался привить команде свой стиль игры, и лишь в мае был вынужден признать на словах и на деле, что это невозможно, отдать мяч, уйти в оборону. Это помогло победить "Сассуоло", "Интер" и "Болонью" и продраться в Топ-4, но не помогло тренеру остаться. Также виновны трансферы Павела Недведа и Фабио Паратичи. Они "построили" Пирло худший центр поля среди команд Топ-6. А центр поля решает. Пусть ещё радуются тому, что обогнали две команды из Топ-6.

В этом сезоне "Юве" потерпел свое наибольшее поражение в истории в лиге на "Алльянц Стадиум", то есть за девять лет - 0:3. И сразу же два таких. Также он стал единственным за 22 тура, кто проиграл вылетевшему "Беневенто". Также дома. Единственной командой Топ-9, которая потеряла очки против "Кротоне". Симптомы тяжёлой болезни.

"Наполи" также болен. Причём давно. Он всегда проигрывал прямые битвы "Ювентусу", Аурелио Де Лаурентис ссорился со всеми своими тренерами. Ныне команда, которую Конте считал претендентом на Скудетто, доказала силу своей атаки. "Удинезе", "Дженоа", "Фиорентина", "Рома" (0:4), "Лацио" (2:5) и даже "Аталанта" (1:4) помнят её тяжёлую руку. Однако не хватило характера преодолеть тяжёлые декабрь-январь с болезнью тренера, травмами лидеров атаки. Де Лаурентис начал искать нового тренера, чем разрушил отношения с Дженнаро Гаттузо и помешал команде быстро подняться.

Второй круг "Наполи" провёл очень мощно. Но и в концовке не хватило характера. Ничьих дома с аутсайдером "Кальяри" и безразличной "Вероной" в последнем туре нужно было избежать.

Риму не хватило воздуха

"Лацио" помешала как всегда слабая скамья запасных, провалы трансферов, и, как их следствие - игра на два фронта. К некоторым осенним матчам были готовы лишь 13-14 человек. Потому первая стадия сезона стала худшей по очкам в каденции Симоне Индзаги, а по пропущенным - за 20 лет. После избавления от Лиги Чемпионов "орлы" начали догонять, выдали серии по шесть и пять побед подряд, дома и вовсе добыли 12 подряд - рекорд клуба, вышли по потерянным очкам в Топ-4. Но в решающие моменты просто не хватило сил.

"Роме" также не хватило сил на два турнира. Весной на фоне Лиги Европы и серии травм она покатилась в лиге. В том числе и из-за собственных болельщиков. Паулу Фонсека жаловался на то, что о его команде говорят так, будто она стоит на вылет. Её действительно критиковали даже в лучшие времена. Причина - беспомощность в матчах против грандов. Она долго держала алгоритм "без побед над Топ-7, лишь победы над командами ниже Топ-9". Он позволял идти в Топ-4, но болельщикам этого не хватало.

В итоге получили полный, недостойный гранда провал в концовке сезона, который не скрасила даже первая победа в дерби после четырёх матчей. Получили провал проекта Фонсеки. Разумеется, и вина Паулу в нем велика. И в недойстойной игре против грандов, и в провальной обороне. Проект не выглядел амбициозным. Тем не менее, шанс зацепить Топ-4 был. Но... "Беситься либо успокоиться и идти вперёд по довольно перспективному пути - выбор в её руках". Так заканчивались наши итоги её выступления в первом круге. Она решила беситься.

Другие из Топ-10

Трёхлетний проект "Сассуоло" также закончился. Не достигнув цели, о которой Роберто Де Дзерби часто говорил - Еврокубков. Хотя прогресс очевиден. Никто не хотел против него играть, он стал первым по владению мячом, и даже в "Ювентусе" и "Интере" это воспринимали как данность. Не хватило серийности. Лишь трижды были одержаны хотя бы две победы подряд, оборона часто подводила. Закончился и проект "Сампдории". Клаудио Раньери год тому вытащил ее с последнего места, сейчас стабилизировал. Она вынесла "Аталанту" и "Лацио", побеждала "Интер".

"Верону" подводила атака. Даже 10 миллионов, потраченные за Кевина Лазанью, не принесли ей бомбардира. Тем не менее, проект Ивана Юрича был успешен. Вновь место в Топ-10, 16 очков в матчах против Топ-7. И это при том, что в сентябре потерял всех лидеров.

Без проектов

Во второй десятке о каких-либо проектах нечего говорить. Отмечаем приличный подъём "Дженоа" после смены тренера, увольнение Джузеппе Якини из "Фиорентины" и его возвращение с ещё одним крайне сложным сезоном команды. Она вновь не построила ничего. Хотя бы спаслась ранее. Амбициозные "Кальяри" и "Торино" завалили сезон из-за работы Эусебио Ди Франческо и Марко Джампаоло (а также ужасной атмосферы у "быков" в целом), и их также выручила смена тренеров. Леонардо Семпличи и Давиде Николе удалось вытащить за уши.

Удалось даже большей частью благодаря помощи соперников. В середине сезона "Беневенто" даже считался главной сенсацией лиги, против него также не хотели играть. Однако затем команда Филиппо Индзаги заснула и так и не проснулась. Упустив результаты в ключевые моменты. "Кротоне" был просто слаб для этой лиги, побил её антирекорд по пропущенным - 92.

А "Парма" при смене владельцев сделала все возможные ошибки. Назначила тренера с противоположной концепцией, не купив ему игроков (набрав кучу неподходящих в последний день), затем вернула предыдущего тренера прежде всего с целью сэкономить. Она также упустила серию ключевых результатов, даже целых пять раз не победила, ведя со счётом 2:0.

Можно говорить разве что о проекте "Специи". Этот новичок получал комплименты за смелую игру против всех, вынес "Милан", победил "Наполи". Его тренеру Винченцо Итальяно обещают большое будущее. Он также был ослеплён комплиментами и покатился во втором круге почти в темпе "Беневенто". Но опомнился и в решающий момент удержался в Серии А. Несмотря на смену владельца по ходу сезона.

Украинский след

Можно отметить также медленное омолаживание лиги. Её лучшему бомбардиру Криштиану Роналду за 30, влияние Златана Ибрагимовича на "Милан" огромно, как и Чиро Иммобиле на "Лацио". За "Аталанту" атакуют 30-31 летние Муриэль и Лукаку. Тем не менее, в десятке лучших бомбардиров одному 26 лет, еще двоим - 21-23. Год назад был лишь один 26-летний. Очень важную роль в командах Топ-4 играли молодые Барелла, Бастони, Лаутаро, Кесси, Доннарумма, Тео Эрнандес, Ромеро, Кьеза. Вот и рейтинг ассистентов возглавили двое 28-летних.

Руслан Малиновский до 28-го февраля даже не мог считать свой сезон удачным. Он выходил в стартовом составе реже, чем год тому, лишь девять раз отыграл более 55-ти минут, обычно не влиял на игру. Прорвало в матче против "Сампдории". Он обыгрался с Муриэлем, прорвался и классно пробив - и уже не смотрел назад. До конца сезона он 12 раз отыграл более 55-ти минут, стал первым игроком в истории клуба с десятью матчами лиги подряд с результативными ТТД. В частности, принеся историческую, первую для "Аталанты" за 20 лет, победу над "Ювентусом".

Именно украинец в итоге стал лучшим ассистентом лиги с 12-ю, сохранил показатель голов сезона 2019/20 - восемь. Был признан лучшим игроком лиги в мае. Кое-где он даже вошёл в сборную сезона, нет сомнений, что был среди 20-ти лучших. Его умные пасы вразрез называли шедевральными, мощные удары - замечательными, взаимодействие с Муриэлем и Сапатой поражало. Говорили, что после периода неизбежной перезагрузки "Аталанта" нашла более чем достойного преемника Папу Гомеса (лучшего ассистента Серии А двух предыдущих сезонов), а это огромный комплимент в масштабе всей лиги.

Один из лучших атакующих полузащитников Серии А? Лучший сезон украинского легионера в лигах Топ-5 после выступлений Андрея Шевченко в "Милане"? Пожалуй, да.

Сезон Виктора Коваленко оказался полной противоположностью. В "Аталанте" постоянно повторяли, что он пришёл в январе с прицелом на следующий сезон, что полгода ему отводят на адаптацию, что сейчас решающая стадия сезона и не время для экспериментов. Но адаптация сидением на скамье запасных и тремя игровыми минутами в одном матче не наберётся. Неужели он уж настолько не был способен помочь?