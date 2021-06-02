Италия
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Несмотря на слухи итальянская Специя сохранит тренера
Исторический успех клуба
Фото: Спеція
Винченцо Итальяно продлил контракт со "Специей" до 2023 года, сообщают в клубе.
43-летний тренер возглавляет команду с 2019 года, вывел ее впервые в истории в Серию А.
По итогам сезона 2020/21 "Специя" заняла 15 место.
Итальяно накануне сватали в "Сассуоло" и "Лацио".
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