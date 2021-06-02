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Несмотря на слухи итальянская Специя сохранит тренера

Италия
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Исторический успех клуба

Несмотря на слухи итальянская Специя сохранит тренера

Фото: Спеція

Новина українською

Винченцо Итальяно продлил контракт со "Специей" до 2023 года, сообщают в клубе.

43-летний тренер возглавляет команду с 2019 года, вывел ее впервые в истории в Серию А.

По итогам сезона 2020/21 "Специя" заняла 15 место.

Итальяно накануне сватали в "Сассуоло" и "Лацио".

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В статье: Специя Винченцо Итальяно
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