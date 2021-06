Официально: миланский Интер получил нового тренера

Пресс-служба миланского "Интера" сообщила о том, что новым главным тренером "нерадзурри" стал известный итальянский специалист Симоне Индзаги. Контракт подписан на 2 года.

С 3 апреля 2016 года по 28 мая 2020-го — главный тренер первой команды "Лацио". 11 января прошлого года римляне под его руководством одержали в Серии А 10-ю победу подряд, переиграв на своем поле "Наполи". Этот показатель стал лучшим среди всех тренеров в истории клуба.

С Симоне "орлы" завоевали Кубок и два Суперкубка Италии.

