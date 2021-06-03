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ПСЖ наладил контакты с Роналду. Юве готов отпустить его за 25-30 млн

Италия
(1 голосов)

Зреет топ-трансфер

ПСЖ наладил контакты с Роналду. Юве готов отпустить его за 25-30 млн

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Новина українською

Представители "ПСЖ" за последние несколько дней наладили контакты с Криштиану Роналду и его окружением. Вероятность трансфера ветерана уже этим летом высока, пишет AS.

36-летний нападающий не входит в планы нового-старого тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Тот намерен сделать ставку на Пауло Дибалу, Альваро Морату, а также вложиться в новичков.

Сам Роналду тоже считает, что его время в Турине вышло. Он выиграл в Италии все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов, и попросил агента Жорже Мендеша подыскать новый клуб.

Источник пишет, что "Юве" потребует за Роналду 25-30 млн евро, или же предложит вариант с обменом на Мауро Икарди, который высоко котировался Аллегри еще в бытность игроком "Интера".

Боссы "ПСЖ" видят в трансфере Роналду шаг вперед как в спортивном, так и в медиа-плане. Если трансфер осуществится, то Криштиану будет одним из лиц будущего чемпионата мира-2022 в Катаре. Также сделка порадует спонсора "ПСЖ" Nike, у которого с Роналду эксклюзивный контракт.

Напомним, Криштиану выступает за "Ювентус" с лета 2018-го и за это время забил 101 гол в 133 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее Неймар в интервью GQ признался, что "хотел бы поиграть с Роналду и сравнить его с другими великими игроками - Месси и Мбаппе".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.06.2021 в 17:47
Роналду не звик з кимось славу ділити. Вони там не покусаються всі в ПСЖ?
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0
0
Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 16:45
монреальський оленю, твій вихід.... Алканавт вже випірнув....
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+2
-1
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Loader (Днепр)
03.06.2021 в 16:37
Вот настоящий футболист. Он не ищет легких путей в жизни. Сколько клубов поднял своей игрой из небытия и сделал великими: МЮ, РМ, Юве, теперь ПСЖ. Кто о них слышал ранее? И ведь мог прозябать десятилетиями в МЮ, но нет: всегда есть команды в худшем состоянии.
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+3
-1
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 16:55
обо всех кроме ПСЖ слышали,дядь ты чего
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+1
0


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