ПСЖ наладил контакты с Роналду. Юве готов отпустить его за 25-30 млн

Представители "ПСЖ" за последние несколько дней наладили контакты с Криштиану Роналду и его окружением. Вероятность трансфера ветерана уже этим летом высока, пишет AS.

36-летний нападающий не входит в планы нового-старого тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Тот намерен сделать ставку на Пауло Дибалу, Альваро Морату, а также вложиться в новичков.

Сам Роналду тоже считает, что его время в Турине вышло. Он выиграл в Италии все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов, и попросил агента Жорже Мендеша подыскать новый клуб.

Источник пишет, что "Юве" потребует за Роналду 25-30 млн евро, или же предложит вариант с обменом на Мауро Икарди, который высоко котировался Аллегри еще в бытность игроком "Интера".

Боссы "ПСЖ" видят в трансфере Роналду шаг вперед как в спортивном, так и в медиа-плане. Если трансфер осуществится, то Криштиану будет одним из лиц будущего чемпионата мира-2022 в Катаре. Также сделка порадует спонсора "ПСЖ" Nike, у которого с Роналду эксклюзивный контракт.

Напомним, Криштиану выступает за "Ювентус" с лета 2018-го и за это время забил 101 гол в 133 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее Неймар в интервью GQ признался, что "хотел бы поиграть с Роналду и сравнить его с другими великими игроками - Месси и Мбаппе".