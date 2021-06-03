Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ наладил контакты с Роналду. Юве готов отпустить его за 25-30 млн
Зреет топ-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Представители "ПСЖ" за последние несколько дней наладили контакты с Криштиану Роналду и его окружением. Вероятность трансфера ветерана уже этим летом высока, пишет AS.
36-летний нападающий не входит в планы нового-старого тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Тот намерен сделать ставку на Пауло Дибалу, Альваро Морату, а также вложиться в новичков.
Сам Роналду тоже считает, что его время в Турине вышло. Он выиграл в Италии все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов, и попросил агента Жорже Мендеша подыскать новый клуб.
Источник пишет, что "Юве" потребует за Роналду 25-30 млн евро, или же предложит вариант с обменом на Мауро Икарди, который высоко котировался Аллегри еще в бытность игроком "Интера".
Боссы "ПСЖ" видят в трансфере Роналду шаг вперед как в спортивном, так и в медиа-плане. Если трансфер осуществится, то Криштиану будет одним из лиц будущего чемпионата мира-2022 в Катаре. Также сделка порадует спонсора "ПСЖ" Nike, у которого с Роналду эксклюзивный контракт.
Напомним, Криштиану выступает за "Ювентус" с лета 2018-го и за это время забил 101 гол в 133 матчах за клуб во всех турнирах.
Ранее Неймар в интервью GQ признался, что "хотел бы поиграть с Роналду и сравнить его с другими великими игроками - Месси и Мбаппе".
Популярное сейчас
- Официально: В УПЛ назвали дату первого тура нового сезона
- "Это чистая профанация". Суркис - о создании женской команды Динамо
- Украина - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча на 3 июня 2021
- Абрамович не помог - Лукаку принял решение относительно своего будущего
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:00 Зарубежные На фоне критики итальянской прессы – Криштиану Роналду выбирает между ПСЖ и МЮ
- 09:31 Зарубежные Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами
- 09:27 Зарубежные Роналду хотел присоединиться к ПСЖ, он был в гневе после одного из матчей группового этапа ЛЧ