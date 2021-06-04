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Ювентус официально прекратил сотрудничество с братом лидера обороны команды

Италия
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В чем причина?

Ювентус официально прекратил сотрудничество с братом лидера обороны команды

Juve

Новина українською

Слухи по поводу будущего Джорджо Кьеллини в Турине могут получить новый виток. Клаудио Кьеллини, брат защитника "Ювентуса", покинул итальянский гранд. Все дело в том, что его трудовой договор с клубом не будет продлен.

Клаудио работал в "Юве" с 2014 года. Он следил за теми игроками "бьянконери", которые находились в арендах в других коллективах. Также несколько последних лет он координировал молодежную команду "Старой синьоры".

Контракт Джорджо с "Ювентусом" истекает 30 июня 2021 года. Как ранее сообщали итальянские СМИ, 36-летний итальянец попал в шорт-лист клуба из MLS – "Цинциннати".

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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Источник:
Juve

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