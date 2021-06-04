Златан: Доннарумма мог бы стать основным вратарем Милана на 20 лет. Хотя, нет, не на 20 – он же не Ибра

Лидер "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что основной вратарь "россонери" Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб. Цитирует шведа La Gazzetta dello Sport. Также ветеран высказался о приходе Оливье Жиру из "Челси".

"Мне очень жаль, что он уходит. Меня спрашивают, не слишком ли много получают футболисты, а теперь я задам вопрос: сколько стоит Доннарумма? Он вырос в "Милане", мог бы стать основным вратарем команды на 20 лет. Хотя, нет, не на 20, он же не Ибра".

"Тем не менее, Доннарумма – лучший вратарь мира. Он мог стать мистером "Миланом", как Мальдини. Реально ли оценить влияние Паоло? Нет! Я не знаю, уйдет ли Джиджи. Для танго нужны двое. Я бы посоветовал ему остаться в "Милане" до самого конца".