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Златан: Доннарумма мог бы стать основным вратарем Милана на 20 лет. Хотя, нет, не на 20 – он же не Ибра
Джиджи уходит
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что основной вратарь "россонери" Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб. Цитирует шведа La Gazzetta dello Sport. Также ветеран высказался о приходе Оливье Жиру из "Челси".
"Мне очень жаль, что он уходит. Меня спрашивают, не слишком ли много получают футболисты, а теперь я задам вопрос: сколько стоит Доннарумма? Он вырос в "Милане", мог бы стать основным вратарем команды на 20 лет. Хотя, нет, не на 20, он же не Ибра".
"Тем не менее, Доннарумма – лучший вратарь мира. Он мог стать мистером "Миланом", как Мальдини. Реально ли оценить влияние Паоло? Нет! Я не знаю, уйдет ли Джиджи. Для танго нужны двое. Я бы посоветовал ему остаться в "Милане" до самого конца".
"Приход Жиру? Чем больше высокоуровневых игроков у нас будет, тем лучше. У Оливье большой опыт, у нас не так много игроков, которые выиграли трофеи. Добро пожаловать".
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