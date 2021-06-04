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Златан: Доннарумма мог бы стать основным вратарем Милана на 20 лет. Хотя, нет, не на 20 – он же не Ибра

Италия
(1 голосов)

Джиджи уходит

Златан: Доннарумма мог бы стать основным вратарем Милана на 20 лет. Хотя, нет, не на 20 – он же не Ибра

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лидер "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что основной вратарь "россонери" Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб. Цитирует шведа La Gazzetta dello Sport. Также ветеран высказался о приходе Оливье Жиру из "Челси".

"Мне очень жаль, что он уходит. Меня спрашивают, не слишком ли много получают футболисты, а теперь я задам вопрос: сколько стоит Доннарумма? Он вырос в "Милане", мог бы стать основным вратарем команды на 20 лет. Хотя, нет, не на 20, он же не Ибра".

"Тем не менее, Доннарумма – лучший вратарь мира. Он мог стать мистером "Миланом", как Мальдини. Реально ли оценить влияние Паоло? Нет! Я не знаю, уйдет ли Джиджи. Для танго нужны двое. Я бы посоветовал ему остаться в "Милане" до самого конца".

"Приход Жиру? Чем больше высокоуровневых игроков у нас будет, тем лучше. У Оливье большой опыт, у нас не так много игроков, которые выиграли трофеи. Добро пожаловать".

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В статье: Златан Ибрагимович Оливье Жиру Паоло Мальдини Милан Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Milan News

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