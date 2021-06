Сборная Италии установила собственный рекорд по количеству сухих побед подряд

Сборная Италии накануне разгромила сборную Чехии со счетом 4:0. Эта победа стала восьмой подряд для подопечных Роберто Манчини.

Более того, на протяжении этой серии "аззурри" ни разу не пропустили, а также забивали минимум два гола соперникам. От итальянцев пострадали сборные Эстонии (4:0), Польши (2:0), Боснии и Герцеговины (2:0), Северной Ирландии (2:0), Литвы (2:0), Сан-Марино (7:0) и, собственно, Чехии (4:0). Такое достижения впервые покорилось сборной Италии.

