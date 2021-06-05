Сборная Италии установила собственный рекорд по количеству сухих побед подряд

Сборная Италии накануне разгромила сборную Чехии со счетом 4:0. Эта победа стала восьмой подряд для подопечных Роберто Манчини.

Более того, на протяжении этой серии "аззурри" ни разу не пропустили, а также забивали минимум два гола соперникам. От итальянцев пострадали сборные Эстонии (4:0), Польши (2:0), Боснии и Герцеговины (2:0), Северной Ирландии (2:0), Литвы (2:0), Сан-Марино (7:0) и, собственно, Чехии (4:0). Такое достижения впервые покорилось сборной Италии.

8 - For the first time in their history, #Italy have won eight consecutive games in all competitions without conceding a goal in the process. Impassable.#ItaliaRepubblicaCeca pic.twitter.com/92wtubAZM0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 4, 2021

Интересно, что в восьми поединках сыграли четыре вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Сальваторе Сиригу, Алессио Краньйо и Алекс Мерет.

Последний раз подопечные Манчини не выигрывали в поединке Лиги Наций против Нидерландов (1:1). Правда, в итоге "аззурри" все равно возглавили группу А и вышли в финал четырех.

Добавим, что сейчас в итальянцев 27-матчевая беспроигрышная серия, которая началась еще в октябре 2018 года поединком против Украины.

На данный момент сборная Италии занимает седьмое место в рейтинге FIFA.

Напомним, что на Евро "аззурри" в группе А встретятся с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.