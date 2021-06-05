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Погба, Пьянич, Икарди в шорт-листе Аллегри
Также в список Массимилиано попали Влахович, Локателли, Милик и Депай
Новоиспеченный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри составил шорт-лист, которых он бы хотел видеть в стане "зебр" уже этим летом.
По информации итальянского издания Corriere dello Sport, в список входять форварды "ПСЖ" и "Фиорентины" - Мауро Икарди и Душан Влахович. Также наставника "Юве" интересуют кандидатуры хавбеков: Поль Погба ("МЮ"), Миралем Пьянич ("Барселона") и Мануэль Локателли ("Сассуоло").
В шорт-листе также фигурируют имена нападающих Лиги 1 - Аркадиуша Милика ("Марсель") и Мемфиса Депая ("Лион").
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