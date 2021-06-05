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Аньелли - про идею создания Суперлиги: Сейчас мы слышим только оскорбления и угрозы в свой адрес

Италия
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Функционер понимает потребность реформирования футбола

Аньелли - про идею создания Суперлиги: Сейчас мы слышим только оскорбления и угрозы в свой адрес

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал, что в УЕФА есть люди, которые до сих пор положительно относятся к идее создания Суперлиги:

"Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Но сейчас же мы слышим лишь оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то такое поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам следует продолжать диалог.

Другие виды спорта уже изменили форматы, и нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов", - сказал Аньелли.

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Суперлига
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