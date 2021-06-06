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Президент Интера Чжан: Конте - топ-тренер, но я должен думать о прочности клуба

Италия
(1 голосов)

Функционер клуба так и не нашел общего языка с коучем

Президент Интера Чжан: Конте - топ-тренер, но я должен думать о прочности клуба

stevenzhang91

Новина українською

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан дал комментарий после ухода из команды наставника Антонио Конте:

"С первых дней в "Интере" мы думали, что Конте – лучший тренер для нашего проекта. Два года назад нам удалось пригласить его. Я по-прежнему уверен, что Конте – успешный тренер, поэтому мы так много вложили в него и команду за последние два года.

Пандемия сильно ударила по нашим доходам еще прошлым летом, но мы продолжили сотрудничество с Конте, сосредоточившись на сезоне, в котором, как мы были уверены, сможем победить. Это было правильное решение. Сейчас цена пандемии так высока, что нам нужно пересмотреть ситуацию и попытаться сократить расходы. Очевидно, это влияет на нашу трансферную стратегию.

Наши разные точки зрения на эту ситуацию привели нас к этому расставанию. То, что для него не было принципиальным, было принципиальным для клуба. И наоборот. Конте – топ-тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба", – сказал Чжан.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Стивен Чжан
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Источник:
Football Italia

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