Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Газидис: Суперлига мертва в том виде, в котором была задумана
Функционер жалеет, что его клуб в свое время вступил в Суперлигу
twitter.com/TheMilanBible
Гендиректор итальянского "Милана" Иван Газидис дал комментарий на счет провала Суперлиги:
"Она мертва в том виде, в котором была задумана. Однако проблемы, которые привели к этому проекту, остаются неизменными", – сказал Газидис.
"Милан" был одним из 12 основателей Суперлиги, но позднее вышел из проекта. Пока Суперлигу не покинули только "Ювентус", "Реал" и "Барселона".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Джанлука Ди Марцио
Популярное сейчас
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- "Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
- Тоттенхэм договорился с тренером и ответил Харри Кейну
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...