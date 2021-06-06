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Газидис: Суперлига мертва в том виде, в котором была задумана

Италия
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Функционер жалеет, что его клуб в свое время вступил в Суперлигу

Газидис: Суперлига мертва в том виде, в котором была задумана

twitter.com/TheMilanBible

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Гендиректор итальянского "Милана" Иван Газидис дал комментарий на счет провала Суперлиги:

"Она мертва в том виде, в котором была задумана. Однако проблемы, которые привели к этому проекту, остаются неизменными", – сказал Газидис.

"Милан" был одним из 12 основателей Суперлиги, но позднее вышел из проекта. Пока Суперлигу не покинули только "Ювентус", "Реал" и "Барселона".

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В статье: Суперлига Милан Иван Газидис
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