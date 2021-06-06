Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома предлагает Торино 15 млн евро за Белотти
В свою очередь туринцы хотят получить 30 млн за своего лидера
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что нападающий и капитан "Торино" Андреа Белотти близок к тому, чтобы сменить клуб в это трансферное окно.
Представители "Ромы" уже вышли на контакт с туринцами и предложили за форварда 15 млн евро. Предложеные условия также предусматривают бонусные выплаты в размере 5 млн.
Белотти - приоритетная цель для "волков", но "Торино" требует за Андреа минимум 30 миллионов.
В прошлом сезоне во всех турнирах 27-летний Белотти принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 ассистов.
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- "Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
- Тоттенхэм договорился с тренером и ответил Харри Кейну
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО