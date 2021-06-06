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Рома предлагает Торино 15 млн евро за Белотти

Италия
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В свою очередь туринцы хотят получить 30 млн за своего лидера

Рома предлагает Торино 15 млн евро за Белотти

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Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что нападающий и капитан "Торино" Андреа Белотти близок к тому, чтобы сменить клуб в это трансферное окно.

Представители "Ромы" уже вышли на контакт с туринцами и предложили за форварда 15 млн евро. Предложеные условия также предусматривают бонусные выплаты в размере 5 млн.

Белотти - приоритетная цель для "волков", но "Торино" требует за Андреа минимум 30 миллионов.

В прошлом сезоне во всех турнирах 27-летний Белотти принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 ассистов.

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В статье: Рома (Рим) Торино (Турин) Андреа Белотти
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Источник:
Nico Schira

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