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Жиру: Милан - один из великих клубов. Мне нравилась игра Шевченко и Ван Бастена

Италия
(1 голосов)

Оливье прокомментировал слухи о переходе в стан "россонери"

Жиру: Милан - один из великих клубов. Мне нравилась игра Шевченко и Ван Бастена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру высказался насчет слухов о своем потенциальном трансфере в "Милан".

"Мне нравились ван Бастен и Шевченко. Это большой клуб и один из великих в Европе, но сейчас я сосредоточен на Евро.

"Челси" использовал опцию автоматического продления моего контракта в апреле", – рассказал француз.

Ранее, в СМИ писали, что "пенсионеры" активировали опцию продления контракта форварда. В свою очередь также была информация, что Оливье уже договорился с "дьяволами" о подписании контакта на 2 года с зарплатой в 4 млн евро.

В прошлом клубном сезоне во всех турнирах 34-летний Жиру принял участие в 34 матчах, в которых забил 11 голов.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Милан
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
06.06.2021 в 19:49
Помилка. Виправте ван Бастер на блокбастер.
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