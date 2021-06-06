Жиру: Милан - один из великих клубов. Мне нравилась игра Шевченко и Ван Бастена

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру высказался насчет слухов о своем потенциальном трансфере в "Милан".

"Мне нравились ван Бастен и Шевченко. Это большой клуб и один из великих в Европе, но сейчас я сосредоточен на Евро. "Челси" использовал опцию автоматического продления моего контракта в апреле", – рассказал француз.

Ранее, в СМИ писали, что "пенсионеры" активировали опцию продления контракта форварда. В свою очередь также была информация, что Оливье уже договорился с "дьяволами" о подписании контакта на 2 года с зарплатой в 4 млн евро.

В прошлом клубном сезоне во всех турнирах 34-летний Жиру принял участие в 34 матчах, в которых забил 11 голов.