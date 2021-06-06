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Эриксен: До завоевания скудетто я проиграл три финала - это не очень весело
Хавбек "Интера" прокомментировал победу в чемпионате Италии
@imagephotoagency
Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от завоевания "скудетто".
"Когда я решил перейти в "Интер", я намеревался выиграть скудетто, и это удалось спустя полтора года. Так что я очень рад этому.
До этого трофея я проиграл три финала, а это не очень-то весело. Победа принесла облегчение и придала уверенности в себе. И чем больше выигрываешь, тем больше хочется.
Когда футболист оценивает свою карьеру, то смотрит на свое резюме. Хотя в конечном счете для меня главное – получать удовольствие от футбола, победы делают игру еще более приятной", – рассказал хавбек "нерадзурри".
В прошедшем клубном сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых записал на свой счет 4 гола.
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