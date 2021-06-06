  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эриксен: До завоевания скудетто я проиграл три финала - это не очень весело
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эриксен: До завоевания скудетто я проиграл три финала - это не очень весело

Италия
(2 голосов)

Хавбек "Интера" прокомментировал победу в чемпионате Италии

Эриксен: До завоевания скудетто я проиграл три финала - это не очень весело

@imagephotoagency

Новина українською

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от завоевания "скудетто".

"Когда я решил перейти в "Интер", я намеревался выиграть скудетто, и это удалось спустя полтора года. Так что я очень рад этому.

До этого трофея я проиграл три финала, а это не очень-то весело. Победа принесла облегчение и придала уверенности в себе. И чем больше выигрываешь, тем больше хочется.

Когда футболист оценивает свою карьеру, то смотрит на свое резюме. Хотя в конечном счете для меня главное – получать удовольствие от футбола, победы делают игру еще более приятной", – рассказал хавбек "нерадзурри".

В прошедшем клубном сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых записал на свой счет 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fyens Stiftstidende

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...