Казино и много транзакций: тренера Ювентуса Аллегри обвиняют в рамках дела об отмывании денег

В отношении алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри было начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отмывании денег. Издание Calciomercato сообщает, что тренер неоднократно получал переводы от мальтийской компании, руководители которой обвинялись в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве и связи с итальянской преступной группировкой.

Банк, где Аллегри проходит как клиент, сообщил, что с августа 2018-го по апрель 2021-го Макс получил с Мальты 7 банковских переводов (161 тысяча евро). За этот же временной период Аллегри якобы получил еще столько же переводов от словенской фирмы (168 тысяч евро). Еще 80 тысяч евро специалист получил из Монако, причем, без какой-либо документации.

Обостряет ситуацию тот факт, что за это время Аллегри потратил почти полмиллиона евро в казино, которые связаны с компаниями из Монако и Словении. Массимилиано отрицает обвинения. По информации источника, он мог не знать, что компании нарушают закон.