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Только что уволеный тренер 16-й команды Серии А возглавил 10-ю

Италия
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Поднимается по ступеням таблицы

Только что уволеный тренер 16-й команды Серии А возглавил 10-ю

Фото: Еллас Верона

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Эусебио Ди Франческо стал главным тренером "Эллас Вероны" - по итогам сезона 2020/21 команда заняла 10 место в турнирной таблице Серии А.

Контракт с 51-летним наставником подписан на 2 года, сообщает клуб.

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Только накануне Ди Франческо ушел из "Кальяри", которое тренировал с начала прошлого сезона, команда заняла 16 позицию.

"Верону" до сих пор тренировал Иван Юрич, но он перешел в "Торино".

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В статье: Серия А Эусебио Ди Франческо Эллас Верона
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