Только что уволеный тренер 16-й команды Серии А возглавил 10-ю

Эусебио Ди Франческо стал главным тренером "Эллас Вероны" - по итогам сезона 2020/21 команда заняла 10 место в турнирной таблице Серии А.

Контракт с 51-летним наставником подписан на 2 года, сообщает клуб.

Только накануне Ди Франческо ушел из "Кальяри", которое тренировал с начала прошлого сезона, команда заняла 16 позицию.

"Верону" до сих пор тренировал Иван Юрич, но он перешел в "Торино".