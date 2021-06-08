Италия
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Только что уволеный тренер 16-й команды Серии А возглавил 10-ю
Поднимается по ступеням таблицы
Фото: Еллас Верона
Эусебио Ди Франческо стал главным тренером "Эллас Вероны" - по итогам сезона 2020/21 команда заняла 10 место в турнирной таблице Серии А.
Контракт с 51-летним наставником подписан на 2 года, сообщает клуб.
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Только накануне Ди Франческо ушел из "Кальяри", которое тренировал с начала прошлого сезона, команда заняла 16 позицию.
"Верону" до сих пор тренировал Иван Юрич, но он перешел в "Торино".
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