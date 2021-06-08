Милан в ближайшее время продлит контракт с Чалханоглу

По информации журналиста Николо Скиры, хавбек Хакан Чалханоглу может продлить контракт с "Миланом", который истекает этим летом.

Вместе с агентом Гордоном Стипичем турок склоняется к тому, чтобы принять предложение "россонери". "Милан" предлагает 4 млн евро в год и бонусы.

В минувшем сезоне на счету Чалханоглу 4 гола и 9 ассистов в 33 матчах Серии А.