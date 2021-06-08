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Милан в ближайшее время продлит контракт с Чалханоглу
Игрок готов принять предложение
twitter.com/WeAreMilanAC
По информации журналиста Николо Скиры, хавбек Хакан Чалханоглу может продлить контракт с "Миланом", который истекает этим летом.
Вместе с агентом Гордоном Стипичем турок склоняется к тому, чтобы принять предложение "россонери". "Милан" предлагает 4 млн евро в год и бонусы.
В минувшем сезоне на счету Чалханоглу 4 гола и 9 ассистов в 33 матчах Серии А.
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