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Милан в ближайшее время продлит контракт с Чалханоглу

Италия
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Игрок готов принять предложение

Милан в ближайшее время продлит контракт с Чалханоглу

twitter.com/WeAreMilanAC

Новина українською

По информации журналиста Николо Скиры, хавбек Хакан Чалханоглу может продлить контракт с "Миланом", который истекает этим летом.

Вместе с агентом Гордоном Стипичем турок склоняется к тому, чтобы принять предложение "россонери". "Милан" предлагает 4 млн евро в год и бонусы.

В минувшем сезоне на счету Чалханоглу 4 гола и 9 ассистов в 33 матчах Серии А.

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан
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