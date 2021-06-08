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Почему Криштиану Роналду не покинет Ювентус - что препятствует
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду поговорил с недавно назначенным главным тренером Массимилиано Аллегри о будущем в клубе, а его агент Жорже Мендеш продолжает искать новые возможные варианты.
ESPN сообщает, что будущее капитана сборной Португалии в Турине все еще неопределенное, но окончательное решение футболист примет после Евро-2020.
Сейчас Роналду готовится к чемпионату Европы, но успел пообщаться с Аллегри. Под руководством этого тренера Роналду провел один сезон в Юве в 2018-19 годах.
На пути перехода Криштиану Роналду стоит большая зарплата и желание "Ювентуса" получить за трансфер минимум 29 млн евро. Однако агент все еще ищет решение о переходе в другой топ-клуб Европы.
Мендеш связался с "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", чтобы понять целесообразность такого шага.
Но 36-летний футболист, который забил 29 голов в 33 играх Серии А в сезоне 2020-21, не принял окончательного решения.
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