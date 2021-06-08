  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Почему Криштиану Роналду не покинет Ювентус - что препятствует
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почему Криштиану Роналду не покинет Ювентус - что препятствует

Италия
(1 голосов)
Почему Криштиану Роналду не покинет Ювентус - что препятствует

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду поговорил с недавно назначенным главным тренером Массимилиано Аллегри о будущем в клубе, а его агент Жорже Мендеш продолжает искать новые возможные варианты.

ESPN сообщает, что будущее капитана сборной Португалии в Турине все еще неопределенное, но окончательное решение футболист примет после Евро-2020.

Сейчас Роналду готовится к чемпионату Европы, но успел пообщаться с Аллегри. Под руководством этого тренера Роналду провел один сезон в Юве в 2018-19 годах.

Читайте такжеПСЖ наладил контакты с Роналду. Юве готов отпустить его за 25-30 млн

На пути перехода Криштиану Роналду стоит большая зарплата и желание "Ювентуса" получить за трансфер минимум 29 млн евро. Однако агент все еще ищет решение о переходе в другой топ-клуб Европы.

Мендеш связался с "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", чтобы понять целесообразность такого шага.

Но 36-летний футболист, который забил 29 голов в 33 играх Серии А в сезоне 2020-21, не принял окончательного решения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Жорже Мендеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...