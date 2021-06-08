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Лацио после длительных переговоров достиг соглашения с Маурицио Сарри - известны детали соглашения

Италия
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О ней еще должны сообщить официально

Лацио после длительных переговоров достиг соглашения с Маурицио Сарри - известны детали соглашения

calciomercato

Новина українською

Маурицио Сарри подписал контракт с "Лацио", сообщает целая группа итальянских изданий.

Переговоры продолжаются уже больше недели, но сделка была окончательно заключена сегодня днем, сообщают Il Messaggero, Sportitalia, Gazzetta dello Sport.

Это будет 2-летнее соглашение на сумму 3 млн евро за сезон. Также в соглашении предусмотрены бонусы, связанные с результатами.

Вместе эта сумма может достичь почти 4 млн евро, если "Лацио" попадет в Лигу чемпионов.

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Сарри был без работы год, после увольнения из "Ювентуса", у него все еще был контракт с "бьянконери".

Он выиграл "скудетто" с "Юве", а затем и Лигу Европы уже во главе "Челси" в 2019 году.

Среди предыдущих клубов 62-летнего тренера "Эмполи" и "Наполи", именно здесь его стиль "Саррибол" впервые приобрел популярность.

"Лацио" накануне покинул главный тренер Симоне Индзаги - он перешел в "Интер" вместо Антонио Конте.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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