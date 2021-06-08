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Лацио после длительных переговоров достиг соглашения с Маурицио Сарри - известны детали соглашения
О ней еще должны сообщить официально
calciomercato
Маурицио Сарри подписал контракт с "Лацио", сообщает целая группа итальянских изданий.
Переговоры продолжаются уже больше недели, но сделка была окончательно заключена сегодня днем, сообщают Il Messaggero, Sportitalia, Gazzetta dello Sport.
Это будет 2-летнее соглашение на сумму 3 млн евро за сезон. Также в соглашении предусмотрены бонусы, связанные с результатами.
Вместе эта сумма может достичь почти 4 млн евро, если "Лацио" попадет в Лигу чемпионов.
Сарри был без работы год, после увольнения из "Ювентуса", у него все еще был контракт с "бьянконери".
Он выиграл "скудетто" с "Юве", а затем и Лигу Европы уже во главе "Челси" в 2019 году.
Среди предыдущих клубов 62-летнего тренера "Эмполи" и "Наполи", именно здесь его стиль "Саррибол" впервые приобрел популярность.
"Лацио" накануне покинул главный тренер Симоне Индзаги - он перешел в "Интер" вместо Антонио Конте.
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