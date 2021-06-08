У Ромы есть "список на выход", а в нем - 15 игроков

В летнее трансферное окно состав итальянской "Ромы" может понести значительные изменения. Клуб могут оставить до 15 футболистов.

Это позволит "Роме" сэкономить около 70 млн евро на зарплатах, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Среди игроков, которые могут уйти из "Ромы", Флоренци (он зарабатывает 3 миллиона евро в год без учета бонусов), Робин Ольсен (2,5 млн евро в год), Стивен Н'Зонзи (3 млн евро в год), Джастин Клюйверт (2,6 млн евро) и Дженгиз Ундер (2,2 млн евро). Все эти футболисты провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды.

"Рома" надеется, что цена на некоторых из этих игроков возрастет после Евро-2020. Но сейчас ни по одному из них клуб не ведет серьезных переговоров.

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Ряд футболистов не входит в планы нового главного тренера команды Жозе Моуринью. Например, Хавьер Пасторе (4,5 млн евро), Давиде Сантон (2,2 млн евро), Федерико Фасио (2 млн евро), Пау Лопес (2,5 млн евро), Карлес Перес (2 млн евро) и, возможно, Амаду Диавара (2,5 млн евро).

Всех этих игроков "Рома" хочет продать, но никто из них не вызывает интереса у других клубов.