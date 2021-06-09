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Победитель Лиги чемпионов поборется с Пари Сен-Жермен за защитника Интера

Италия
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Лондонцы выходят на охоту

Победитель Лиги чемпионов поборется с Пари Сен-Жермен за защитника Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник Ашраф Хакими может продолжить профессиональную карьеру в гранде АПЛ. По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, в трансфере марокканского футболиста заинтересован лондонский "Челси" – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.

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Сообщается, что "пенсионеры" готовы вступить в борьбу с "Пари Сен-Жермен" за 22-летнего исполнителя. Ранее французы предложили за Хакими 60 миллионов евро. Миланский "Интер" хочет выручить за игрока не меньше 80 миллионов. "Челси" уже связывался с агентом Ашрафа, тем не менее, пока еще ничего не согласовано.

В кампании-2020/21 Хакими провел 45 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах (7 голов и 9 ассистов).

Также Романо уточняет, что боссы "Интера" также предложили Эшли Янгу новый контракт – до июня 2022 года.

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В статье: Эшли Янг Интер (Милан) Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
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