Победитель Лиги чемпионов поборется с Пари Сен-Жермен за защитника Интера

Защитник Ашраф Хакими может продолжить профессиональную карьеру в гранде АПЛ. По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, в трансфере марокканского футболиста заинтересован лондонский "Челси" – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.

Сообщается, что "пенсионеры" готовы вступить в борьбу с "Пари Сен-Жермен" за 22-летнего исполнителя. Ранее французы предложили за Хакими 60 миллионов евро. Миланский "Интер" хочет выручить за игрока не меньше 80 миллионов. "Челси" уже связывался с агентом Ашрафа, тем не менее, пока еще ничего не согласовано.

В кампании-2020/21 Хакими провел 45 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах (7 голов и 9 ассистов).

Inter have also offered Ashley Young a new contract until June 2022. ????????????????????????????