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Победитель Лиги чемпионов поборется с Пари Сен-Жермен за защитника Интера
Лондонцы выходят на охоту
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Ашраф Хакими может продолжить профессиональную карьеру в гранде АПЛ. По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, в трансфере марокканского футболиста заинтересован лондонский "Челси" – победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.
Сообщается, что "пенсионеры" готовы вступить в борьбу с "Пари Сен-Жермен" за 22-летнего исполнителя. Ранее французы предложили за Хакими 60 миллионов евро. Миланский "Интер" хочет выручить за игрока не меньше 80 миллионов. "Челси" уже связывался с агентом Ашрафа, тем не менее, пока еще ничего не согласовано.
В кампании-2020/21 Хакими провел 45 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах (7 голов и 9 ассистов).
PSG are negotiating with Inter for Achraf Hakimi. Talks ongoing around €60m but Inter want €80m - Chelsea also contacted Hakimi agent in the last days, there’s still nothing agreed. ???????? #PSG #CFC @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2021
Inter have also offered Ashley Young a new contract until June 2022. ????????????????????????????
Также Романо уточняет, что боссы "Интера" также предложили Эшли Янгу новый контракт – до июня 2022 года.
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