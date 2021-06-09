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Филиппо Индзаги возглавил клуб из итальянской Серии B
Пиппо никак не задержится надолго в хорошем месте
Brescia
Руководство итальянской "Брешии" объявило о том, что подписало трудовой договор с экс-форвардом "Милана" и "Ювентуса" Филиппо Индзаги. Сам специалист отметил:
"Это новое приключение, я счастлив и горд, что присоединился к такому клубу. Я благодарю президента Массимо Челлино и руководству клуба за эту возможность и за то, что они с самого начала проявили доверие и интерес. Я взволнован, сделаю все возможное, чтобы оправдать надежды".
"Брешия" финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице Серии B в рамках прошлого сезона. "Беневенто", который ранее тренировал Индзаги, вернулся во второй по силе итальянский дивизион спустя год после промоушна.
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