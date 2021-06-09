  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пресс-служба Лацио объявила о подписании контракта с Маурицио Сарри с помощью эмодзи сигареты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пресс-служба Лацио объявила о подписании контракта с Маурицио Сарри с помощью эмодзи сигареты

Италия
(1 голосов)

Потрясающий ход

Пресс-служба Лацио объявила о подписании контракта с Маурицио Сарри с помощью эмодзи сигареты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Твиттер "Лацио" сообщил о заключении трудового договора между римским клубом и итальянским специалистом Маурицио Сарри. Известно, что тренер – заядлый курильщик, поэтому пресс-служба "орлов" решила действовать оригинально. В Instagram и вовсе появился целый "ребус".

До 2015 года Сарри тренировал итальянских андердогов, после чего получил работу в "Наполи". С "адзурри" Маурицио ничего не выиграл, однако именно Сарри поставил команде привлекательный и узнаваемый вертикальный футбол.

"Мистер 33" работал в "Челси" и "Ювентусе" по одному сезону. В Лондоне итальянец взял Лигу Европы, а в Турине Скудетто.

Читайте такжеЛацио после длительных переговоров достиг соглашения с Маурицио Сарри - известны детали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wago36
09.06.2021 в 14:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...