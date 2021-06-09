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Пресс-служба Лацио объявила о подписании контракта с Маурицио Сарри с помощью эмодзи сигареты
Потрясающий ход
Getty Images / Global Images Ukraine
Твиттер "Лацио" сообщил о заключении трудового договора между римским клубом и итальянским специалистом Маурицио Сарри. Известно, что тренер – заядлый курильщик, поэтому пресс-служба "орлов" решила действовать оригинально. В Instagram и вовсе появился целый "ребус".
????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021
До 2015 года Сарри тренировал итальянских андердогов, после чего получил работу в "Наполи". С "адзурри" Маурицио ничего не выиграл, однако именно Сарри поставил команде привлекательный и узнаваемый вертикальный футбол.
"Мистер 33" работал в "Челси" и "Ювентусе" по одному сезону. В Лондоне итальянец взял Лигу Европы, а в Турине Скудетто.
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