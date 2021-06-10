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Ювентус продлит аренду Мораты
Туринский клуб продлит оренду игрока
Tuttosport
Форвард "Атлетико" Альваро Мората продолжит выступать за "Ювентус", пишет журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, туринский клуб продлил аренду 28-летнего футболиста до лета 2022 года. Официально о соглашении будет объявлено 14 июня.
В прошлом сезоне Мората участвовал в 32 матчах серии А, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
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