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Ювентус продлит аренду Мораты

Италия
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Туринский клуб продлит оренду игрока

Ювентус продлит аренду Мораты

Tuttosport

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Форвард "Атлетико" Альваро Мората продолжит выступать за "Ювентус", пишет журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, туринский клуб продлил аренду 28-летнего футболиста до лета 2022 года. Официально о соглашении будет объявлено 14 июня.

В прошлом сезоне Мората участвовал в 32 матчах серии А, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Альваро Мората
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