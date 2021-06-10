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Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад
Но Криштиану все ещё на высоте
tribuna
Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высказался о текущей форме форварда Криштиану Роналду.
"Думаю, у Роналду наступила такая фаза в карьере, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще на уровне.
Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе", — цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.
В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.
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