Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высказался о текущей форме форварда Криштиану Роналду.

"Думаю, у Роналду наступила такая фаза в карьере, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще на уровне.

Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе", — цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.