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Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад

Италия
(2 голосов)

Но Криштиану все ещё на высоте

Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад

tribuna

Новина українською

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высказался о текущей форме форварда Криштиану Роналду.

"Думаю, у Роналду наступила такая фаза в карьере, когда он больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад. Он должен адаптироваться к своему нынешнему потенциалу, который все еще на уровне.

Ему нужно поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они дальше работать вместе", — цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
10.06.2021 в 19:53
Парниша, набивающий статистику в рофлан чемпе., пенальтиками
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
10.06.2021 в 19:35
Ой. Неужели?
Ответить
0
-2


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