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Независимо от будущего Роналду: Ювентус ведет переговоры об аренде форварда Манчестер Сити

Италия
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А с кем останутся тогда "горожане"?

Независимо от будущего Роналду: Ювентус ведет переговоры об аренде форварда Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство туринского "Ювентуса" ведет переговоры о трансфере нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. Переход бразильского исполнителя одобрил новый алленеторе "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

Сообщается, что "Юве" хочет арендовать бразильца, но "небесно-голубые" желают продать 24-летнего Жезуса. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы оформят сделку независимо от того, останется ли в клубе Криштиану Роналду.

Контракт португальца с "Ювентусом" истекает через год. Он будет определяться со своей карьерой после ЕВРО.

Читайте такжеКриштиану Роналду рассказал о своем первом чемпионате Европы в 2004-м

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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Источник:
Football Italia

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