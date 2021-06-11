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Независимо от будущего Роналду: Ювентус ведет переговоры об аренде форварда Манчестер Сити
А с кем останутся тогда "горожане"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство туринского "Ювентуса" ведет переговоры о трансфере нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. Переход бразильского исполнителя одобрил новый алленеторе "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри.
Сообщается, что "Юве" хочет арендовать бразильца, но "небесно-голубые" желают продать 24-летнего Жезуса. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы оформят сделку независимо от того, останется ли в клубе Криштиану Роналду.
Контракт португальца с "Ювентусом" истекает через год. Он будет определяться со своей карьерой после ЕВРО.
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