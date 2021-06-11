Независимо от будущего Роналду: Ювентус ведет переговоры об аренде форварда Манчестер Сити

Руководство туринского "Ювентуса" ведет переговоры о трансфере нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. Переход бразильского исполнителя одобрил новый алленеторе "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

Сообщается, что "Юве" хочет арендовать бразильца, но "небесно-голубые" желают продать 24-летнего Жезуса. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы оформят сделку независимо от того, останется ли в клубе Криштиану Роналду.

Контракт португальца с "Ювентусом" истекает через год. Он будет определяться со своей карьерой после ЕВРО.