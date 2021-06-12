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Партнер для Малиновского? Аталанта хочет подписать нидерландского полузащитника за 15 млн евро

Италия
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Они встретятся на Евро

Партнер для Малиновского? Аталанта хочет подписать нидерландского полузащитника за 15 млн евро

soccernews/Автор невідомий

Новина українською

Итальянская "Аталанта" ведет переговоры на счет трансфера опорного полузащитника "АЗ Алкамар" Тема Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Пока клубы не могут договориться на счет цены футболиста. "Аталанта" предлагает 15 млн евро и три млн евро бонусами, однако нидерландский клуб хочет сразу 20 млн.

Персональный контракт с игроком уже согласован до 2026-го года.

Основное амплуа Копмейнерса - опорный полузащитник, но также он играл и на позиции "восьмерки" и центрального защитника.

Предыдущий сезон он провел в статусе капитана "АЗ Алкмар", записав на свой счет 17 голов (9 с пенальти) и семь ассистов в 40 матчах. Отметим, что он сыграл все 90 минут в матче квалификации ЛЧ против киевского "Динамо".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 16,5 млн евро.

В активе Копмейнерса один матч за сборную Нидерландов. Он вошел в финальную заявку на Евро-2020.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский АЗ (Алкмаар) Тён Копмейнерс
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Источник:
Nicolo Schira

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