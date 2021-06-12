Буффон может вернуться в родную команду спустя 20 лет

Джанлуиджи Буффон может вернуться в родную для него "Парму" спустя 20 лет. Именно этот клуб воспитал будущую футбольную легенду еще в 90-х годах прошлого века.

Сейчас исполнительный директор команды Хавьер Рибальта и наставник Энцо Мареска продолжают убеждать Буффона вернуться в клуб. Для него подготовили двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Серии А Джиджи Буффон провел 8 матчей за "Ювентус" и пропустил 5 голов. Его цена составляет 1 млн евро.