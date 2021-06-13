Интер согласен продать Мартинеса за огромную сумму

"Интер" из Милана может продать нападающего Лаутаро Мартинеса этим летом, если получит заманчивое предложение.

Итальянский клуб согласится отпустить форварда, если за него предложат не меньше 90 миллионов евро.

Клубами, которые больше всего заинтересованы в покупке футболиста, считаются "Барселона", "Реал" и "Атлетико", однако у всех этих команд нет такой суммы на покупку Лаутаро.

В прошлом сезоне Мартинес провел 38 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро, согласно Transfermarkt.