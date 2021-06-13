  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер согласен продать Мартинеса за огромную сумму
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер согласен продать Мартинеса за огромную сумму

Италия
(1 голосов)

Клуб очень дорого оценивает своего форварда

Интер согласен продать Мартинеса за огромную сумму

Новина українською

"Интер" из Милана может продать нападающего Лаутаро Мартинеса этим летом, если получит заманчивое предложение.

Итальянский клуб согласится отпустить форварда, если за него предложат не меньше 90 миллионов евро.

Клубами, которые больше всего заинтересованы в покупке футболиста, считаются "Барселона", "Реал" и "Атлетико", однако у всех этих команд нет такой суммы на покупку Лаутаро.

В прошлом сезоне Мартинес провел 38 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро, согласно Transfermarkt.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...