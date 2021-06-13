Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер согласен продать Мартинеса за огромную сумму
Клуб очень дорого оценивает своего форварда
"Интер" из Милана может продать нападающего Лаутаро Мартинеса этим летом, если получит заманчивое предложение.
Итальянский клуб согласится отпустить форварда, если за него предложат не меньше 90 миллионов евро.
Клубами, которые больше всего заинтересованы в покупке футболиста, считаются "Барселона", "Реал" и "Атлетико", однако у всех этих команд нет такой суммы на покупку Лаутаро.
В прошлом сезоне Мартинес провел 38 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро, согласно Transfermarkt.
Популярное сейчас
- Странные валлийцы, Эриксен, Похьянпало и Лукаку-стрелок. Лучшие кадры с Евро-2020 за 12 июня
- Цыганков не сыграет с Нидерландами
- Бельгийский танк не заметил российскую оборону. Лучший гол второго дня Евро-2020
- Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО