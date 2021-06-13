Милан обсуждает с Барселоной трансфер защитника

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может перейти в итальянский "Милан".

"Россонери" давно контактируют с окружением футболиста, а теперь активизировали переговоры по нему с каталонцами. "Милан" хочет арендовать Фирпо с правом выкупа. Сам игрок тоже согласен перейти в состав серебрянного призера Серии А.

В минувшем сезоне защитник провел 7 матчей за "Барселону" в Ла Лиге и забил 1 гол.