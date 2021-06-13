Италия
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Милан обсуждает с Барселоной трансфер защитника
Боссы "россонери" заинтересованы в игроке
Barcelona
Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может перейти в итальянский "Милан".
"Россонери" давно контактируют с окружением футболиста, а теперь активизировали переговоры по нему с каталонцами. "Милан" хочет арендовать Фирпо с правом выкупа. Сам игрок тоже согласен перейти в состав серебрянного призера Серии А.
В минувшем сезоне защитник провел 7 матчей за "Барселону" в Ла Лиге и забил 1 гол.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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