Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симон Кьер может получить капитанскую повязку со следующего сезона
Руководство клуба высоко оценило поведение защитника в матче за сборную Дании
Защитник "Милана" Симон Кьер может стать капитаном команды в следующем сезоне.
По информации Sport Mediaset, в "Милане" высоко оценили поведение Кьера. Болельщики принялись просить наградить датчанина капитанской повязкой, и клуб солидарен с ними в этом вопросе.
Напомним, что 12 июня футболист в составе сборной Дании, где он является капитаном, вышел на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией. В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и, как выяснилось впоследствии, перенёс остановку сердца. На поле выбежали врачи, и Кьер не растерялся — он собрал партнёров вокруг места происшествия, чтобы они закрыли собой Эриксена и врачей, а затем не подпустил к Кристиану его жену и стал утешать её вместе с вратарём Каспером Шмейхелем.
Популярное сейчас
- Стало известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии
- Шевченко: Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, сумасшедшие скорости
- Поражение Украины, состояние Эриксена, трансфер Шахтера. Главные новости за 13 июня
- Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей