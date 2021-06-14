Симон Кьер может получить капитанскую повязку со следующего сезона

Защитник "Милана" Симон Кьер может стать капитаном команды в следующем сезоне.

По информации Sport Mediaset, в "Милане" высоко оценили поведение Кьера. Болельщики принялись просить наградить датчанина капитанской повязкой, и клуб солидарен с ними в этом вопросе.

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Напомним, что 12 июня футболист в составе сборной Дании, где он является капитаном, вышел на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией. В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и, как выяснилось впоследствии, перенёс остановку сердца. На поле выбежали врачи, и Кьер не растерялся — он собрал партнёров вокруг места происшествия, чтобы они закрыли собой Эриксена и врачей, а затем не подпустил к Кристиану его жену и стал утешать её вместе с вратарём Каспером Шмейхелем.