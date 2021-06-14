Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рибери встретится с Гаттузо, чтобы обсудить свое будущее в клубе
Игрок может покинуть итальянский клуб
Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери проведет встречу с новым главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Они обсудят будущее 38-летнего француза в клубе, пишет TMW.
Соглашение Рибери с командой рассчитано до конца текущего месяца.
Полузащитник хочет остаться в "Фиорентине", однако руководство клуба пока не уверено, что стоит продлевать сотрудничество с возрастным игроком.
Футболист выступает в "Фиорентине" с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за "фиалок" 51 матч и забил 5 голов.
Популярное сейчас
- Форвард Нидерландов: Играли прекрасно – за исключением тех сумасшедших 5', когда пропустили
- Пушка Ярмоленко вне конкуренции. Лучший гол третьего дня Евро-2020
- Поражение Украины, состояние Эриксена, трансфер Шахтера. Главные новости за 13 июня
- Старт Евро-2020: Италия - Турция 3:0. Обзор матча, смотреть голы
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО