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Рибери встретится с Гаттузо, чтобы обсудить свое будущее в клубе

Италия
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Игрок может покинуть итальянский клуб

Рибери встретится с Гаттузо, чтобы обсудить свое будущее в клубе

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Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери проведет встречу с новым главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Они обсудят будущее 38-летнего француза в клубе, пишет TMW.

Соглашение Рибери с командой рассчитано до конца текущего месяца.

Полузащитник хочет остаться в "Фиорентине", однако руководство клуба пока не уверено, что стоит продлевать сотрудничество с возрастным игроком.

Футболист выступает в "Фиорентине" с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за "фиалок" 51 матч и забил 5 голов.

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В статье: Франк Рибери Дженнаро Гаттузо Фиорентина (Флоренция)
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