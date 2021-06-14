Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду попросил не беспокоиться о том, где он продолжит карьеру
Потому что он уже 18 лет играет
Фото: AFP/ автор неизвестен
Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем на фоне информации о возможном покидания клуба.
Я играю на высоком уровне в течение 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.
Останусь я или пойду - сейчас это не самое главное. Я сосредоточен на игре национальной команды, - сказал Роналду, которого цитирует Marca.
15 июня Португалия с Криштиану Роналду сыграет с Венгрией.
Популярное сейчас
- Весь тренерский штаб клуба Первой лиги ушел в отставку
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- Шевченко: Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, сумасшедшие скорости
- Дель Пьеро: Роналду больше не может делать то, что ему удавалось 5-10 лет назад
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО