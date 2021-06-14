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Криштиану Роналду попросил не беспокоиться о том, где он продолжит карьеру

Италия
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Потому что он уже 18 лет играет

Криштиану Роналду попросил не беспокоиться о том, где он продолжит карьеру

Фото: AFP/ автор неизвестен

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Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем на фоне информации о возможном покидания клуба.

Я играю на высоком уровне в течение 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.

Останусь я или пойду - сейчас это не самое главное. Я сосредоточен на игре национальной команды, - сказал Роналду, которого цитирует Marca.

15 июня Португалия с Криштиану Роналду сыграет с Венгрией.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Ювентус (Турин)
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