Криштиану Роналду попросил не беспокоиться о том, где он продолжит карьеру

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем на фоне информации о возможном покидания клуба.

Я играю на высоком уровне в течение 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.

Останусь я или пойду - сейчас это не самое главное. Я сосредоточен на игре национальной команды, - сказал Роналду, которого цитирует Marca.