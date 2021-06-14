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Для клубов Серии А и сборных Италии проведут курсы оказания первой медпомощи
После случая с Эриксеном
Фото: Football Italia/автор невідомий
Президент ассоциации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что клубы Серии А и сборная Италии пройдут курсы оказания первой медицинской помощи после инцидента на Евро-2020 с игроком сборной Дании и итальянского "Интера" Кристианом Эриксеном - у него во время матча остановилось сердце.
Симон Кьер оказал ему первую медпомощь, не дал Эриксену проглотить язык и сделал массаж сердца. Действия Кьера убедили ассоциацию футбола Италии организовать курсы первой помощи для игроков сборной Серии А и Италии.
Когда сердце Эриксена остановилось, то же самое произошло со всем миром спорта, - сказала Гравина на пресс-конференции в Casa Azzurri. - Мы можем оценить то, что сделал Кьер: если Эриксен жив, то это благодаря ему. Я желаю Эриксену скорейшего выздоровления.
Программу для курсов первой медпомощи уже утвердила врачебная комиссия.
Мы встретимся с клубами на их базах, и в ближайшие дни начнем с молодежной сборной, - цитирует Football Italia.
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