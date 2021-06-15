Италия
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Новичок Серии А и триумфатор Серии В потерял тренера
Фото: Емполі/автор невідомий
41-летний наставник Алессио Дионисий ушел из "Эмполи".
Футбольный клуб "Эмполи" сообщает, что договорился о расторжении контракта с тренером Алессио Диониси и его штабом, - сообщает клуб.
По слухам, коуч должен возглавить "Сассуоло".
С "Эмполи" Диониси работал с начала прошлого сезона. К тому тренировал в частности "Венецию", "Имолезе".
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