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Новичок Серии А и триумфатор Серии В потерял тренера

Италия
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Новичок Серии А и триумфатор Серии В потерял тренера

Фото: Емполі/автор невідомий

Новина українською

41-летний наставник Алессио Дионисий ушел из "Эмполи".

Футбольный клуб "Эмполи" сообщает, что договорился о расторжении контракта с тренером Алессио Диониси и его штабом, - сообщает клуб.

По слухам, коуч должен возглавить "Сассуоло".

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С "Эмполи" Диониси работал с начала прошлого сезона. К тому тренировал в частности "Венецию", "Имолезе".

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В статье: Сассуоло Эмполи Алессио Диониси
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