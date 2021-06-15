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Нападающий сборной Испании на год останется в Ювентусе
Выступает здесь с 2020-го
Фото: Ювентус/автор невідомий
Нападающий Альваро Мората официально продлил арендное соглашение с итальянским "Ювентусом" из мадридского "Атлетико".
Форвард сборной Испании, который сейчас играет на Евро-2020, будет носить черно-белую футболку до 30 июня 2022 года.
К этому времени он сыграл 137 матчей (79 - в основе), забил 47 голов и выполнил 27 ассистов.
После первого пребывания в "Ювентусе" в 2014-2016 годах Альваро вернулся в Турин в прошлом сезоне на правах аренды.
В прошлом сезоне Альваро забил 20 голов, что является его личным рекордом за сезон в топ-5 европейских лиг.
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