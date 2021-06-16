Италия
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Интер попытается подписать защитника ПСВ
Дюмфрис может сменить клубную прописку
Faisal HQ
Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в "Интере", пишет Voetbal International.
По информации источника, итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему голландцу и может купить его в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. 4 июня сообщалось, что игроком интересуется "Эвертон".
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