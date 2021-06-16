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Де Дзерби нашли замену в Сассуоло - в клубе-новичке Серии А

Италия
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Только что он победил в Серии В

Де Дзерби нашли замену в Сассуоло - в клубе-новичке Серии А

Фото: Сассуоло

Новина українською

Главным тренером итальянского "Сассуоло" стал Алессио Диониси.

Контракт с ним будет рассчитан до июня 2023 года, сообщает сайт клуба.

До сих пор Диониси тренировал "Эмполи" и выиграл с этой командой чемпионат Серии В сезоне 2020/21.

Ранее "Сассуоло" тренировал Роберто Де Дзерби - он только что возглавил донецкий "Шахтер". Команда "Сассуоло" по итогам сезона заняла 8 место в Серии А.

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В статье: Сассуоло Роберто Де Дзерби Алессио Диониси
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