Де Дзерби нашли замену в Сассуоло - в клубе-новичке Серии А

Главным тренером итальянского "Сассуоло" стал Алессио Диониси.

Контракт с ним будет рассчитан до июня 2023 года, сообщает сайт клуба.

До сих пор Диониси тренировал "Эмполи" и выиграл с этой командой чемпионат Серии В сезоне 2020/21.

Ранее "Сассуоло" тренировал Роберто Де Дзерби - он только что возглавил донецкий "Шахтер". Команда "Сассуоло" по итогам сезона заняла 8 место в Серии А.