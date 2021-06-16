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Гаттузо только пришел, а уже может уйти из Фиорентины
Из-за разногласий с руководством клуба
ruetir
Новый главный тренер итальянской "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб из города Флоренция.
Причиной являются существенные разногласия с руководством клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Клуб не хочет подписывать игроков, которых предложил агент Жорже Мендеш - он также является представителем Гаттузо. Тренер размышляет, стоит ли продолжать сотрудничество с "фиалками".
В конце мая "Фиорентина" объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.
Гаттузо сменил Джузеппе Якини который возглавил команду в марте.
"Фиорентина" по итогам сезона-2020/2021 заняла 13 место в Серии А.
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