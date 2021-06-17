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Официально: Буффон возвращается в Парму

Италия
(4 голосов)
Официально: Буффон возвращается в Парму

The Guardian

Новина українською

Легендарный вратарь 43-летний Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в "Парме".

Эту информацию подтвердил президент клуба Кайл Джей Краузе.

Именно в "Парме" Буффон в свое время начинал заниматься футболом. Это был его первый профессиональный клуб в 1995-2001 годах.

К этому времени "Джиджи" выступал в туринском "Ювентусе".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма (Парма) Кайл Краузе
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