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Официально: Буффон возвращается в Парму
The Guardian
Легендарный вратарь 43-летний Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в "Парме".
Эту информацию подтвердил президент клуба Кайл Джей Краузе.
Именно в "Парме" Буффон в свое время начинал заниматься футболом. Это был его первый профессиональный клуб в 1995-2001 годах.
К этому времени "Джиджи" выступал в туринском "Ювентусе".
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