  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Дженнаро Гаттузо покинул Фиорентину – он был у руля команды меньше месяца
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Дженнаро Гаттузо покинул Фиорентину – он был у руля команды меньше месяца

Италия
Обновлено
(1 голосов)

23 дня

Официально: Дженнаро Гаттузо покинул Фиорентину – он был у руля команды меньше месяца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

25 мая руководство "Фиорентины" назначило на должность главного тренера итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо. Сегодня, 17 июня, пресс-служба "фиалок" сообщила о том, что трудовой договор между клубом и тренером был расторгнут по обоюдному согласию.

Стороны решили не начинать следующий сезон вместе. Клуб уже приступил к поиску нового наставника.

Читайте такжеПауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)

Гаттузо – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за "Милан", с которым дважды побеждал в ЛЧ. Тренировал "Сьон", "Палермо", "ОФИ", "Пизу", "Милан" и "Наполи". С "адзурри" стал обладателем Кубка Италии (2019/20).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fiorentina

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...