Официально: Дженнаро Гаттузо покинул Фиорентину – он был у руля команды меньше месяца

25 мая руководство "Фиорентины" назначило на должность главного тренера итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо. Сегодня, 17 июня, пресс-служба "фиалок" сообщила о том, что трудовой договор между клубом и тренером был расторгнут по обоюдному согласию.

Стороны решили не начинать следующий сезон вместе. Клуб уже приступил к поиску нового наставника.

Гаттузо – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за "Милан", с которым дважды побеждал в ЛЧ. Тренировал "Сьон", "Палермо", "ОФИ", "Пизу", "Милан" и "Наполи". С "адзурри" стал обладателем Кубка Италии (2019/20).