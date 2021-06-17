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Милан выкупил защитника Челси Фикайо Томори

Италия
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игрок заключил контракт до 2025 года

Милан выкупил защитника Челси Фикайо Томори

ACM

Новина українською

"Милан" выкупил защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет пресс-служба итальянского клуба.

По данным источника, стороны заключили 4-летний контракт. В СМИ писали, что сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро.

Англичанин играл в "Милане" на правах аренды с января 2021 года. В составе команды 23-летний Томори провел 22 матча и забил 1 мяч.

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В статье: Челси (Лондон) Милан Фикайо Томори
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