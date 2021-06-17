"Милан" выкупил защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет пресс-служба итальянского клуба.

По данным источника, стороны заключили 4-летний контракт. В СМИ писали, что сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро.

Англичанин играл в "Милане" на правах аренды с января 2021 года. В составе команды 23-летний Томори провел 22 матча и забил 1 мяч.