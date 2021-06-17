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Милан выкупил защитника Челси Фикайо Томори
игрок заключил контракт до 2025 года
ACM
"Милан" выкупил защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет пресс-служба итальянского клуба.
По данным источника, стороны заключили 4-летний контракт. В СМИ писали, что сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро.
Англичанин играл в "Милане" на правах аренды с января 2021 года. В составе команды 23-летний Томори провел 22 матча и забил 1 мяч.
Official Statement: @fikayotomori_ ➡ https://t.co/bELsFN9RR4— AC Milan (@acmilan) June 17, 2021
Comunicato Ufficiale: Fikayo Tomori ➡ https://t.co/TvMutVHiHv#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/HH9Mznb5V5
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