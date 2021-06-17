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Венеция подписала хавбека сборной Израиля

Италия
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Венеция подписала хавбека сборной Израиля

Фото: Венеція/автор невідомий

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Новичок Серии А "Венеция" подписал полузащитника "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля Дора Переца.

Соглашение рассчитано на три года, сообщает клуб.

Дор Перец провел за "Маккаби" Т-А 212 поединков, забил 22 гола, отдал 17 ассистов. Еще 16 матчей провел за "Хапоэль" Хайфа.

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Футболист является трехкратным чемпионом Израиля, 2 раза выигрывал кубок и 2 - суперкубок.

За сборную сыграл 20 матчей, забил 2 гола.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Израиль Венеция Дор Перец
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