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Венеция подписала хавбека сборной Израиля
Фото: Венеція/автор невідомий
Новичок Серии А "Венеция" подписал полузащитника "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля Дора Переца.
Соглашение рассчитано на три года, сообщает клуб.
Дор Перец провел за "Маккаби" Т-А 212 поединков, забил 22 гола, отдал 17 ассистов. Еще 16 матчей провел за "Хапоэль" Хайфа.
Футболист является трехкратным чемпионом Израиля, 2 раза выигрывал кубок и 2 - суперкубок.
За сборную сыграл 20 матчей, забил 2 гола.
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